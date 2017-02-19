Митинг в центре Киева: Протестующие намерены установить палатки в правительственном квартале

Источник: 112.ua

Участники шествия, начавшегося сразу после завершения на Майдане Независимости вече по вопросу блокады торговли с временно оккупированными территориями Донбасса, планируют поставить на углу ул. Институтской и Банковой палатки, пишет Укринформ.

О таком намерении объявили организаторы акции, в числе которых народные депутаты от фракции "Самопомич" Егор Соболев, Семен Семенченко и командир батальона "ОУН" Николай Коханивский.

Так, по словам Коханивского, ожидается, что в ближайшее время участникам акции подвезут палатки.

“Сейчас подвезут палатки, и мы останемся здесь", - сказал он и добавил, что участники протеста будут находиться возле Банковой, пока не будет принято решение о запрещении торговли с временно оккупированными территориями.

Позднее Кохановский уточнил, что доставка 2-3 палаток ожидается в ближайшие полчаса.

Он также пообещал, что акция и в дальнейшем будет проходить мирно, никаких силовых методов участники шествия не будут применять.

В настоящее время участники шествия прекратили жечь дымовые шашки и бросать петарды, обстановка в центре Киева спокойная.

Отметим, что под АП около 500 протестующих требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом.

Ранее в столичной полиции сообщили, что мероприятия в центре Киева проходят без происшествий, однако в одном из автомобилей был обнаружен автомат.