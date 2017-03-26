Митинг в Москве. Задержаны более 350 человек

Источник: КорреспонденТ.net

В Москве задержали 358 участников несанкционированной акции против коррупции. Об этом говорится в сообщении проекта ОВД-Инфо в Twitter. По данным СМИ, задержание протестующих продолжаются.

В московской полиции подсчитали, что в акции против коррупции приняли участие около 7-8 тысяч человек. "В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тысяч человек", – говорится в сообщении.

В то же время очевидцы сообщают о 20-25 тысячах митингующих.