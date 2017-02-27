Многодетная семья немцев "нагрела" Россию на соцвыплаты

Источник: Українські новини

Бежавшие из Германии от уроков секс-просвещения в Россию немцы вернулись в страну, прихватив 150 тыс рублей соцвыплат.

Об этом сообщает российское издание VN.ru.

По информации издания, Евгений Мартенс несколько дней назад выехал в Германию для организации отправки контейнера с вещами в Россию. Однако, вскоре после этого вся семья улетела в Германию.

Мартенс якобы обещал вернуться в Кыштовку – отдать выплаченные деньги.

Ранее многодетная семья из Германии приехала в Кыштовский район Новосибирской области якобы с намерением получить гражданство России по программе переселения соотечественников.

Причиной, побудившей немцев к переезду в Сибирь, стали начинавшиеся в немецких школах уроки секс-просвещения, ранее уже приведшие к конфликту Мартенсов с местными органами образования.