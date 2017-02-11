Могерини: ЕС и США сохранят санкции против РФ до выполнения минских соглашений

Источник: 112.ua

Администрация президента США Дональда Трампа и европейские чиновники согласны с необходимостью сохранить санкции против России до тех пор, пока минские договоренности не будут выполнены в полном объеме.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в интервью The Wall Street Journal.

По результатам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и другими высокопоставленными чиновниками администрации президента США Могерини заявила: "Мы договорились, что минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, и о том, что санкции увязаны с полной реализацией этих соглашений".