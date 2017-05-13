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Могерини призвала Европу к давлению на Россию

Источник: КорреспонденТ.net

13.05.2017

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини призвала оказать давление на Россию для решения конфликта на востоке Украины, передает Интерфакс-Украина.
 
 
"Сейчас мы должны обеспечить, чтобы регулирование конфликта в Украине через Минский процесс привело к определенным результатам, а не думать об изменении формата", − заявила Могерини, открывая 12 мая конференцию в Таллине.
 
Глава европейской дипломатии считает, что следует "продолжить поддержку французов и немцев в этом формате, помогать нашим украинским друзьям и обеспечить, чтобы они проделали свою часть".
 
"Мы должны также оказать давление на Россию", − указала Могерини.
 
По ее мнению, Россия сделала ставку на крушение Украины под воздействием войны.
 
"Этого не произошло и мы должны помочь позитивным процессам в Украине", − отметила глава внешней политики ЕС.
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