Могерини призвала Европу к давлению на Россию

Источник: КорреспонденТ.net

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини призвала оказать давление на Россию для решения конфликта на востоке Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы должны обеспечить, чтобы регулирование конфликта в Украине через Минский процесс привело к определенным результатам, а не думать об изменении формата", − заявила Могерини, открывая 12 мая конференцию в Таллине.

Глава европейской дипломатии считает, что следует "продолжить поддержку французов и немцев в этом формате, помогать нашим украинским друзьям и обеспечить, чтобы они проделали свою часть".

"Мы должны также оказать давление на Россию", − указала Могерини.

По ее мнению, Россия сделала ставку на крушение Украины под воздействием войны.

"Этого не произошло и мы должны помочь позитивным процессам в Украине", − отметила глава внешней политики ЕС.