Молдова внесла в законодательство нейтральный статус и отказ от НАТО, - Порошенко

Источник: Українські новини

"Молдова внесла изменения в свое законодательство относительно своего нейтрального статуса. Потом, пытаясь убедить Российскую Федерацию, еще в 1994 году внесла изменения в Конституцию, что не собирается идти в НАТО. Потом был Стамбульский саммит. Ничего не помогло. Российские войска до сих пор на территории Молдовы", - сказал Президент Петр Порошенко на совместном с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинге, передают Українські Новини.

После этого Порошенко подчеркнул, что только совместные, объединенные действия помогут возобновить территориальную целостность Молдовы, для чего Украина готова приложить максимальные усилия.

"Сейчас мы видим настойчивые попытки навязать Молдове и Украине такие форматы интеграции, которые позволят извне разрешать судьбы народов наших стран. Эти попытки обречены на поражение", - сказал Президент.

Он выразил убеждение, что Украина и Молдова восстановят целостность территории в пределах своих международно признанных границ.