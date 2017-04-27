Монетизацией субсидий Кабмин отвлекает народ - Клименко

Источник: КорреспонденТ.net

Введение монетизации субсидий - это попытка отвлечь украинцев от ряда антисоциальных решений. Об этом заявил экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Политик отмечает, что на возврат неиспользованных субсидий потребуется до 1 млрд. гривен. Но, как считает Клименко, таких денег в бюджете нет.

Клименко уверен, что сама схема возврата субсидий максимально усложнена.

"Чтобы получить обещанные 700 гривен, украинцы должны будут сверить свою экономию с поставщиками газа или электроэнергии. Для этого будет нужно открыть счет в банке и подать с 1 июля до 1 сентября заявления в местное управление соцзащиты. То есть граждане будут выстаивать в очередях в горгазе и прочих службах, доказывая свои сэкономленные 100 кубометров газа. А затем неопределенное время ждать возврата обещанных средств", - заявил политик.

Клименко уверен, что схема монетизации субсидий продвигается властью для того, чтобы сбить будущую протестную волну. Политик напоминает, что в 2017 году украинцев ожидает сокращение количества субсидий, уменьшение социальных норм потребления газа и очередное повышение тарифов.

"Как говорится, дадут три раза по копейке, а заберут потом гривну", - резюмировал политик.

Также Клименко считает, что реально улучить ситуацию в сфере ЖКХ может снижение тарифов, увеличение доходов украинцев и установка счетчиков за счет поставщиков коммунальных услуг.