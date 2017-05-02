Московские актеры отказались выступать в Крыму

Источник: КорреспонденТ.net

Актеры Андрей Чернышов, Мария Добжинская и Вячеслав Разбегаев отказались выступать в Севастополе. Они опасаются получить запрет на въезд в Украину. Объявление об их замене в спектакле "Любовь по понедельникам", который состоялся 30 апреля, было вывешено в Севастопольском центре культуры и искусств, сообщает Политнавигатор.

Андрей Чернышов родился в Киеве, там проживают его родители. Можно предположить, что актер решил отказаться после того, как стало известно, что украинские власти не пустили певицу Лолиту Милявскую к больной дочери.

Мария Добжинская недавно стала женой Чернышева. Мотивы Вячеслава Разбегаева неизвестны.

Позже сам Чернышов заявил, что это никак не связано с возможным запретом.

"Спектакли отменяются, бывают, по финансовым соображениям. Вот у нас отменился спектакль за несколько дней до этого в Йошкар-Оле, хоть бы кто поинтересовался почему. Или в Шатуре, или полгода назад в Москве — это никого не волнует. А вот в Крыму - все это должно быть связано с политикой. Ерунда какая-то", - сказал Чернышов телеканалу Дождь.

Он добавил, что действительно отказался от участия в спектакле, но объяснять причину не стал из-за договоренности с прокатчиком и продюсером. Также Чернышов подтвердил, что в спектакль ввели другой состав.

Интересно, что одновременно в Севастополе расклеены афиши, анонсирующие спектакль с участием Сергея Маковецкого. Актер является уроженцем Киева и в прошлые годы, приезжая туда, даже переходил на украинский язык во время публичных мероприятий.