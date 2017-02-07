Москва: Киев не получил поддержки в Совбезе ООН
Источник: КорреспонденТ.net
07.02.2017
Украину поддержали только Великобритания и США, утверждает представитель России при ООН.
Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Украина не получила поддержки стран-членов Совета Безопасности ООН на заседании по поводу ситуации в районе Авдеевки, передает RT.
"Их поддержали только Великобритания и США. Остальные заявили, что минские договорённости должны быть выполнены", - утверждает Чуркин.
По его словам, Украина не получила выгоды от проведения встречи.
Напомним, 2 февраля сообщалось, что Совбез ООН призвал прекратить бои на Донбассе. Ситуацию в Авдеевке Совет Безопасности ООН обсудил в ходе закрытых консультаций.