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Москва: Киев не получил поддержки в Совбезе ООН

Источник: КорреспонденТ.net

07.02.2017

Украину поддержали только Великобритания и США, утверждает представитель России при ООН.

Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Украина не получила поддержки стран-членов Совета Безопасности ООН на заседании по поводу ситуации в районе Авдеевки, передает RT.
 
"Их поддержали только Великобритания и США. Остальные заявили, что минские договорённости должны быть выполнены", - утверждает Чуркин.

По его словам, Украина не получила выгоды от проведения встречи.

Напомним, 2 февраля сообщалось, что Совбез ООН призвал прекратить бои на Донбассе. Ситуацию в Авдеевке Совет Безопасности ООН обсудил в ходе закрытых консультаций.

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