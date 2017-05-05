Москва о решении Совета Европы по Крыму: Ничтожно

Источник: КорреспонденТ.net

В МИД России раскритиковали решение комитета министров Совета Европы по Крыму. Об этом сказано на сайте ведомства.

"РФ никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях. Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны", - заявили в российском МИД.

В российском ведомстве добавили, что комитет министров "проштамповал" "киевские рассуждения о "тяжёлой доле" населения в виртуальном украинском Крыму".

При этом в МИД РФ утверждают, что заявления Киева "не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации".