Москва обвинила США в нарушении договора о ракетах

Источник: КорреспонденТ.net

США предоставляют заведомо неверную информацию о якобы выполнении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Размещение в Румынии и Польше комплексов ПРО, способных нести ракеты Томагавк – грубейшее нарушение обязательств по этому договору. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Вашингтон дает заведомо неверную информацию о своем "выполнении" обязательств по РСМД. Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьезные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – говорится в комментарии ведомства в связи с опубликованием очередного доклада Госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы Иджис Эшор, в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности Томагавк, – подчеркивают в МИД РФ. – Неоспоримым фактом является то, что это – грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД".

"Что касается нашей озабоченности, связанной с размещением на суше американских пусковых ракетных установок, то после того, как мы ее впервые озвучили в 2014 году, США, вместо хотя бы попытки решения этой проблемы, в ответ развернули кампанию по публичному, абсолютно голословному обвинению России в нарушении РСМД: якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по Договору крылатые ракеты наземного базирования", – добавили в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон так и не представил никаких доказательств нарушения Россией РСМД, а переданную ранее американской стороной информацию назвали "отрывочноми фрагментарными сигналами".

Как резюмировали в ведомстве, "вызывает серьезную озабоченность, что представители ряда американских ведомств используют подобную "фактологию" в качестве предлога для раскрутки очередной кампании относительно возможного применения "ответных мер" в отношении России".