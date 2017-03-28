Москва проиграла? Парламентские выборы в Болгарии

Источник: КорреспонденТ.net

На внеочередных парламентских выборах в Болгарии, входящей в Евросоюз и НАТО, победила партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" экс-премьера Бойко Борисова.

По предворительным данным, ГЕРБ набрал 33 процента голосов, их ближайший конкурент пророссийская Болгарская социалистическая партия - на четыре процента меньше.

За националистическую коалицию Объединенные патриоты, которая также выступает за сближение с РФ, проголосовали 8,8 процента граждан, за "Движение за права и свободы", представляющее интересы турецкого меньшинства, - 7,8 процента, либеральная партия Воля - 4,1 процента.

Таким образом Бойко Борисов в третий раз станет премьер-министром Болгарии. Он уже возглавлял правительство с 2009 по 2013 год и затем с осени 2014 года до ноября 2016.

Борисов провел реформы, которые сблизили его страну с партнерами по Евросоюзу. В 2013 году он подал в отставку после разгона протестной акции из-за высоких цен на электроэнергию.

В конце прошлого года лидер ГЕРБ в знак протеста покинул свой пост после поражения кандидата его партии на выборах президента Болгарии и победы социалиста Румена Радева.

Корреспондент.net решил разобраться, к чему приведет победа ГЕРБ на парламентских выборах в Болгарии.

Будущая коалиция

Болгария является парламентской республикой, поэтому болгарский президент только представляет свою страну в международных отношениях. Руководит и осуществляет внутреннюю и внешнюю политику Болгарии - правительство, формируемое парламентом.

ГЕРБ займет в парламенте 97 из 240 мест. Этого недостаточно, чтобы в одиночку сформировать правительство. Ему придется объедениться с пророссийской партией - социалистами или националистами.

За создание большой коалиции с Болгарской социалистической партией решительно выступали европейские политики, но глава социалистов Корнелия Нинова исключает такую возможность.

В качестве партнеров по коалиции обсуждаются прежде всего Объединенные патриоты - союз из трех небольших партий националистического толка.

Эта коалиция считает, что санкции против России усиливают противостояние между Кремлем и Западом, принося больше ущерба, чем пользы.

Болгария и антироссийские санкции

Лидер патриотов Красимир Каракачанов ранее говорил, что в случае попадания в парламент намерен добиваться от Брюсселя снятия санкций с России.

"Трамп, похоже, пытается построить лучшие отношения с Москвой, почему Евросоюз должен сохранять санкции, которые наносят ущерб европейскому и болгарскому бизнесу?", - заявлял Каракачанов.

Но Бойко Борисов известен своим сдержанно-негативным отношением к России. Сразу после прихода к власти он заявил о начале проверки всей деятельности предыдущего правительства, включая договоры с Россией в сфере энергетики. При нем было подписано соглашение о вхождении в Набукко - конкурента Южного потока.

Владимир Путин и Бойко Борисов

Также началась тотальная проверка деятельности российских энергетических компаний, таких как Газпром и ЛУКойл, что серьезно помешало их бизнесу в Болгарии.

В 2015 году министерство обороны Болгарии отказалось от контракта с российской авиастроительной компанией МиГ на обслуживание и ремонт двигателей истребителей.

После аннексии Крыма ГЕРБ заняла жесткую антироссийскую позицию и российско-болгарские отношения достигли наибольшего охлаждения за последние 20 лет.

Каракачанов же хочет возродить проекты, связанные с российским газом и проекты по повышению энергетической безопасности, также как и социалисты.

Турецкий фактор

У ГЕРБ есть еще один вариант создания коалиции с протурецкой партией "Движение за права и свободы".

Но в последнее время президент Турции Реджеп Эрдоган начал жесткую политику в отношении ЕС и грозит открыть "шлюзы", здерживающие поток мигрантов в Евросоюз.

Это заденет в первую очередь Болгарию, соседствующую с Турцией. Непосредственно с этим связана и однозначная проевропейская позиция большинства избирателей в Болгарии.Евросоюз поддерживает страну, защищая границу с Турцией, а многомиллиардное финансирование из фондов ЕС является для страны важным экономическим фактором.

Из-за этого болгарские националисты, в отличие от друг европейских националистов, положительно относятся к ЕС и НАТО.

Поэтому Борисову будет непросто сформировать стабильную правящую коалицию, для которой ее участники должны иметь более половины мест в парламенте.

Эксперты говорят, что стоит ожидать повторных выборов в парламент.