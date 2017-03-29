Москва: Путин и Порошенко в постоянном контакте
Источник: КорреспонденТ.net
29.03.2017
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте. Об этом он сказал в интервью National Interest.
"Он (Порошенко, - ред.) находится в постоянном контакте с президентом Путиным, иногда они говорят по телефону, беседуют на полях встреч в "нормандском формате" в ходе встреч лидеров, последний разговор состоялся в Берлине в октябре прошлого года", - сказал Лавров.
По его словам, Порошенко пытается быть конструктивным, а затем меняет свою позицию.
"У меня складывается впечатление, что он пытается быть конструктивным, найти пути возврата к реализации Минских соглашений. Но на следующий день он возвращается в Киев или едет за границу и делает абсолютно враждебные и совершенно несправедливые публичные заявления", - отметил он.
В то же время Лавров заявил, что Порошенко хочет "похоронить" минские соглашения.
"Я считаю, что украинское правительство и президент Пётр Порошенко лично хотят их похоронить. Они хотят это сделать так, что вся ответственность была на России и на жителях востока Украины", - сказал российский министр.