Москва: Путин и Порошенко в постоянном контакте

Источник: КорреспонденТ.net

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте. Об этом он сказал в интервью National Interest.

"Он (Порошенко, - ред.) находится в постоянном контакте с президентом Путиным, иногда они говорят по телефону, беседуют на полях встреч в "нормандском формате" в ходе встреч лидеров, последний разговор состоялся в Берлине в октябре прошлого года", - сказал Лавров.

По его словам, Порошенко пытается быть конструктивным, а затем меняет свою позицию.

"У меня складывается впечатление, что он пытается быть конструктивным, найти пути возврата к реализации Минских соглашений. Но на следующий день он возвращается в Киев или едет за границу и делает абсолютно враждебные и совершенно несправедливые публичные заявления", - отметил он.

В то же время Лавров заявил, что Порошенко хочет "похоронить" минские соглашения.

"Я считаю, что украинское правительство и президент Пётр Порошенко лично хотят их похоронить. Они хотят это сделать так, что вся ответственность была на России и на жителях востока Украины", - сказал российский министр.