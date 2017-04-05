Москва: Спасибо Киеву за сочувствие после теракта
Источник: КорреспонденТ.net
05.04.2017
Россия благодарит Украину за слова соболезнования после теракта в Санкт-Петербурге, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Москве на брифинге.
"Я хотела бы отдельно остановиться, отдельно сказать больше спасибо за ту реакцию, которую мы увидели в Украине. Слова и официальных лиц, и граждан Украины не остались незамеченными. Мы благодарим вас особенно за это", - сказала она.
В российском МИД также поблагодарили друге страны, выразивших соболезнования после теракта.
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