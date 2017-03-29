Москва: Суд обязал Киев заплатить "долг Януковича"

Источник: КорреспонденТ.net

В российском Минфине заявили, что Высокий Суд Лондона обязал Украину заплатить России так называемый "долг Януковича" в 3 миллиарда долларов, а также проценты.

"Суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком Суде г. Лондона не предполагается", - сказано в сообщении.

В Минфине РФ также сообщили, что Киев будет подавать аппеляцию.

Отметим, сегодня сообщалось, что суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на 3 миллиарда долларов.