МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста - Александр Рева

Источник: Украинская правда

Международный валютный фонд настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста в Украине.

Об этом в комментарии ЭП заявил сказал министр социальной политики Андрей Рева. "В ходе согласования меморандума с МВФ это ключевой вопрос: повышать или не повышать пенсионный возраст. Дискуссия продолжается", - сказал он.

По его словам, МВФ настаивает на включении этого пункта. "МВФ настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста, - сказал Рева. - Мы категорически против". Относительно подготовки проекта пенсионной реформы, то, по словам министра, МВФ обращает внимание на то, что у нас проблемы с Пенсионным Фондом. "Здесь есть два возможных варианта: либо сокращать количество тех, кто получает или увеличивать количество тех, кто платит", - сказал Рева.

По словам министра, относительно пенсионной реформы, у нас с МВФ "во многом общее видение", однако опять же, "за исключением решения о повышении пенсионного возраста".