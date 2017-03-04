МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной

Источник: КорреспонденТ.net

Международный валютный фонд согласовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политики Украины. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Миссия МВФ достигла соглашения с властями Украины в отношении меморандума.

"Это открывает путь для третьего пересмотра во второй половине марта советом директоров Фонда программы расширенного финансирования EFF и доклада в рамках IV статьи устава МВФ (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации по стране)", - говорит глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден.

Ранее сообщалось, что Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения с 1 апреля этого год.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,25 миллиарда долларов с первым траншем в пять миллиардов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по 1,65 миллиарда и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до 610 миллионов.

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на 1,7 миллиарда долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере одного миллиарда долларов только в середине сентября.

Согласно пересмотренному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере 1,3 миллиарда долларов - в середине ноября 2016 года.

Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года - почти два миллиарда долларов, после чего размер двух следующих будет сокращен до 1,33 миллиарда, а оставшихся пяти - до 735 миллионов.