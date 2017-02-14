МВФ требует отменить коммуналку в рассрочку - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Международный валютный фонд также хочет снизить нормы потребления для индивидуального отопления в Украине.

МВФ требует отменить возможность платить за коммуналку в рассрочку украинцам, которые не получают жилищные субсидии, пишет Европейская правда со ссылкой на проект меморандума Украины и Фонда.

Согласно ему, МВФ хочет, чтобы до 1 апреля этого года отменили норму, по которой домохозяйства, не получающие субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев в рассрочку.

Издание отмечает, что этот пункт до сих пор остается несогласованным.

Также сообщается, что МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии.

Этот пункт Украина частично выполнила: пересмотрены социальные нормативы использования газа для индивидуального отопления: с 5,5 кубометра до 5,0 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади.