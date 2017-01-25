МВФ в январе не будет рассматривать выделение Украине следующего транша

Источник: РБК-УКРАИНА

Международный валютный фонд (МВФ) в январе не будет рассматривать вопрос выделения Украине следующего транша. Этот вопрос отсутствует в календаре фонда на сайте МВФ. В календаре МВФ расписан план работы до 3 февраля, вопрос выделения транша Украине там отсутствует.



Отметим, министр финансов Украины Александр Данилюк сообщал, что Украина ожидает получения очередного транша в сумме 1 млрд долларов от Международного валютного фонда в начале февраля текущего года. Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, комментируя результаты переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, сообщала, что Украина и МВФ в следующие несколько дней согласуют последние технические вопросы, необходимые для предоставления транша.



