Мы поборем безработицу, когда уберем вот эту власть, ‒ Вадим Рабинович

Источник: Українські новини

Преодолеть безработицу в стране поможет только смена нынешней власти, которая мешает нормально развиваться бизнесу. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер политпартии "За життя" Вадим Рабинович в авторской передаче "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Отвечая на звонок слушателя, задавшего вопрос о том, когда в стране закончится безработица, парламентарий ответил: "Безработица всегда связана только с одним: как только бизнес видит, что можно работать, начинается рост рабочих мест. Смотрите: даже большевики, когда пришли в 17-м году к власти, немножко поцарювали – и поняли, что нужен НЭП, новая экономическая политика. Так вот нам, к сожалению, нужно уже делать полностью новые экономические программы по всем направлениям. После того, что они натворили в стране, я думаю, что нам надо будет приходить в себя еще очень долго".

Вадим Рабинович также поделился с телезрителями тем, что его политическая сила давно подготовила план экономического развития страны на случай своей победы в парламентских выборах.

"Мы разработали программу "100 дней", по которой нам нужен один год, чтобы повернуть все на место, и следующий год должен скачкообразно рвануть и дать вперед", ‒ отметил народный депутат.

Программу партии "За життя" Рабинович предложил сравнить с обещаниями действующего правительства: "Через пять лет, Гройсман сказал, у нас будут хорошие дороги, а через десять лет Украина будет гордиться своими дорогами. Знаете, есть такая сказка про хана и ишака: или один умрет, или второй. Он знает, что не просидит десять лет, и он может спокойно сказать, что тогда мы будем летать в космос. Какая разница, о чем они бредят? Мы поборем безработицу, когда уберем вот эту власть, экономическую власть, которая бездарно уничтожает страну".