На аукционе в Нью-Йорке продадут любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих

Источник: Українські новини

На аукцион Swann в Нью-Йорке выставили любовное письмо Эрнеста Хемингуэя с признанием в любви к актрисе Марлен Дитрих. Об этом пишет "Русская служба Би-би-си".

Аукцион запланирован на 4 мая, лот оценивается в 30 тыс. долларов.

Хемингуэй отправил письмо Дитрих в августе 1952 года с Кубы, где тогда жил. За год до этого она призналась, что хранит его фотографию у изголовья.

Хемингуэй и Дитрих познакомились в 1934 году и с тех пор регулярно переписывались. При этом писатель и актриса не состояли в отношениях. В письме Хемингуэй объясняет это тем, что они стали "жертвами неодновременной страсти".

Тем не менее, в послании он неоднократно признается Дитрих в любви. В частности, Хемингуэй пишет: "Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда".

Письмо подписано: "С любовью, мистер Папа".

Переписка голливудской звезды и нобелевского лауреата частично хранится в архивах, а частично у их потомков. Внуки Дитрих в последние несколько лет уже выставляли полученные ею от писателя письма на аукцион.