На бесплатную правовую помощь имеют право 1,5 млн переселенцев, - Петренко

Источник: РБК-УКРАИНА

На бесплатную правовую помощь на сегодняшний имеют право 1,5 млн переселенцев. Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко во время коллегии Министерства юстиции в пятницу, 17 февраля, передает корреспондент РБК-Украина. Министр отметил, что получению такого права способствовало внесение парламентом переселенцев в перечень таких граждан. "В том году парламент расширил перечень лиц, которые имеют право на бесплатную правовую помощь.

Сейчас 1,5 млн внутренне перемещенных лиц имеют право на бесплатную правовую помощь, участники и родственники АТО имеют право на бесплатную правовую помощь, граждане с низкими заработками",- сказал Петренко. Он отметил, что в дальнейшем усовершенствование системы бесплатной правовой помощи будет приоритетом в работе министерства В 2016 году парламент принял закон Украины "О Высшем совете правосудия", внеся изменения в закон Украины "О бесплатной правовой помощи" в части расширения круга лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь.

Прежде всего – это внутренне перемещенные лица и лица, претендующие на получение такого статуса, а также лица, претендующие на получение статуса ветерана войны, в том числе участника боевых действий. Кроме того, бесплатная вторичная правовая помощь ветеранам войны, в том числе участникам боевых действий, другим лицам, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", будет предоставляться не только по вопросам их социальной защиты, как это было до сих пор, а по любым вопросам.



