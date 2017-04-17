На допрос в посольство США в Лондоне вызвали трехмесячного ребенка

Источник: Українські новини

Трехмесячного мальчика вызвали на интервью в посольстве США в Лондоне после того, как его дедушка ошибся при заполнении документов. В одном из пунктов визовой анкеты 62-летний Пол Кеньон (Paul Kenyon) назвал внука террористом. Об этом сообщает The Guardian.

Кеньон вместе с внуком Харви путешествовал из графства Чешир в американский город Орландо. Во время заполнения документов за ребенка перед поездкой, дедушка, отвечая на вопрос "Стремитесь ли вы или уже имеете отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?", написал "да".

В результате малышу Харви отказали в визе. Кроме того, его вызвали на личное интервью в посольстве. Из-за этого путешествие растянулось более чем на десять часов.



"Я не мог поверить, что они не заметили, что это была совершенно обычная ошибка. Трехмесячный ребенок не может причинить кому-то вред", - заявил дедушка "террориста" Пол Кеньон.

Однако Кеньон ответил, что его внук был спокоен на допросе и ни разу не заплакал. Дедушка отнесся к ситуации с юмором: сказал, что "Харви, конечно, не занимался терроризмом или экстремизмом, но испортил довольно много подгузников".

Для родителей малыша задержка обошлась в дополнительные 3 тысячи фунтов: после того, как мальчику все-таки выдали визу, им пришлось купить новые билеты на самолет. Как заметил Кеньон, "если бы вы были террористом, то вряд ли стали заявлять об этом в визовой анкете".