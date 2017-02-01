На Гавайях впервые запечатлели уникальное природное явление

Источник: Українські новини

Вулкан Килауэа на Гавайях активный от 1983 года. На днях исследователи сняли там уникальное природное явление, пишет "ВВС-Украина".

Поток лавы выливается в Тихий океан сквозь щель в скале, напоминая поток огня из небесного "крана".

Видео предоставлено US Geological Survey и не сопровождается комментарием.

Напомним, за несколько дней на Гавайях выпало рекордное количество снега.

Как сообщалось ранее, в США в штате Аляска на Алеутских островах начал свое мощное извержение вулкан Богослов.