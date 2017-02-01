На Гавайях впервые запечатлели уникальное природное явление
Источник: Українські новини
01.02.2017
Вулкан Килауэа на Гавайях активный от 1983 года. На днях исследователи сняли там уникальное природное явление, пишет "ВВС-Украина".
Поток лавы выливается в Тихий океан сквозь щель в скале, напоминая поток огня из небесного "крана".
Видео предоставлено US Geological Survey и не сопровождается комментарием.
Напомним, за несколько дней на Гавайях выпало рекордное количество снега.
Как сообщалось ранее, в США в штате Аляска на Алеутских островах начал свое мощное извержение вулкан Богослов.
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