На Google Maps появилась "Государственная зрада республики Крым"

Источник: Українські новини

Сервис Google Maps на месте Верховной Рады Автономной Республики Крым на территории аннексированного полуострова, которую оккупанты переименовали в "Государственный совет Республики Крым", показывает объект под названием "Государственная зрада республики Крым".

Здание находится по адресу ул. Кирова, 18 в городе Симферополе.

Отметим, что это название на карте отображается только в том случае, если в настройках интерфейса выбран украинский язык.

Как сообщали Українські Новини, ранее народный депутат из фракции Радикальной партии Ляшка Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией, в котором предложил передать Крым в аренду России на 100 лет.