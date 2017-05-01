На Харьковщине в больнице повесился солдат – СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

В больнице Чугуева Харьковской области покончил жизнь самоубийством солдат-срочник, который повесился в больнице. Тело 23-летнего военнослужащего, жителя Донецкой области, обнаружили в коридоре медсанчасти, сообщает местное издание 057.ua.

Как рассказали в областной полиции, парня госпитализировали в больницу с нервным срывом. В этот же день солдат срочной службы повесился на перилах лестницы. По данному факту открыто уголовное дело, обстоятельства выясняются.

Напомним, в конце марта в Виннице в штабе командования Военно-воздушных сил Украины сослуживцы обнаружили мертвым майора местной военной части.