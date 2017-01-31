На Луне нашли кислород из атмосферы Земли
Источник: Українські новини
31.01.2017
На Луне обнаружен кислород из атмосферы Земли. Об этом заявили японские ученые, которые завершили анализ данных, полученных со спутника SELENE (Selenological and Engineering Explorer). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Аппарат выявил кислород в лунном реголите на глубине несколько микронов. Этот химический элемент начал поступать туда из атмосферы Земли примерно 2,5 млрд лет назад. Именно в то время в атмосфере нашей планеты кислород впервые образовался в значительном количестве.
SELENE был запущен 14 сентября 2007 года и прекратил свое существование 10 июня 2009 года. Аппарат стал вторым искусственным спутником Луны, запущенным Японией,
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