На Луне нашли кислород из атмосферы Земли

Источник: Українські новини

На Луне обнаружен кислород из атмосферы Земли. Об этом заявили японские ученые, которые завершили анализ данных, полученных со спутника SELENE (Selenological and Engineering Explorer). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Аппарат выявил кислород в лунном реголите на глубине несколько микронов. Этот химический элемент начал поступать туда из атмосферы Земли примерно 2,5 млрд лет назад. Именно в то время в атмосфере нашей планеты кислород впервые образовался в значительном количестве.

SELENE был запущен 14 сентября 2007 года и прекратил свое существование 10 июня 2009 года. Аппарат стал вторым искусственным спутником Луны, запущенным Японией,

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