На Майдане собрались сторонники блокады Донбасса, идут на Банковую

Источник: Українські новини

В понедельник вечером, 13 марта, в центре Киева на Майдан Незалежности собрались около 500 человек, которые вышли поддержать участников "блокады Донбасса".

"У нас сегодня есть повод выходить - это разгон блокады", - заявил присутствовавший на митинге глава добровольческого движения ОУН Николай Кохановский, пишет "Громадське".

Под Стеллой Незалежности собрались также народные депутаты от "Самопомощь" Егор Соболев и Олег Березюк, а также Николай Кохановский и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

Они отметили, что власти не сойдет с рук просто так разгон участников блокады на Донбассе. В частности, они вспомнили о задержании СБУ их активистов возле Кривого Торца.

Также активисты пообещали завтра, 14 марта, прийти под Администрацию Президента с требованиями прекратить силовые действия в отношении участников блокады.

Среди основных требований также принятие закона об оккупированных территориях и прекращение любых торговых отношений с Россией.

В то же время, пресс-служба Добровольческого движения ОУН сообщила на своей странице в Facebook, что активисты по состоянию на 21:55 идут на Банковую.