На Майдане в Киеве прошло вече относительно торговой блокады оккупированного Донбасса

Источник: 112.ua

В центре столицы на Майдане Независимости сегодня прошло народное вече. Его участники требовали от власти прекратить торговлю с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Организаторы - "Штаб блокады торговли с оккупантами" - анонсировали его начало на 19:00, однако началось мероприятие с опозданием - приблизительно в 19:30.

Участие в сегодняшнем, как и вчерашнем митинге, приняли трое нардепов - Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Егор Соболев, а также руководитель "ОУН" Николай Коханивский. Помимо них, по разным подсчетам, на Майдане собрались до 500 человек.

После окончания вече началось факельное шествие в сторону ул. Грушевского в память о героях Небесной сотни.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк ранее сообщал, что ситуация в центре столицы спокойная и контролируемая.