На Мальте обрушилась знаменитая скальная арка Лазурное окно

Источник: КорреспонденТ.net

На западе мальтийского острова Гоцо обрушилась 28-метровая скальная арка естественного происхождения, известная как Лазурное окно.

Вершина известняковой арки рухнула утром 8 марта. О произошедшем в Twitter сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Составлявшиеся на протяжении многих лет отчеты показывали, что эта достопримечательность будет сильно повреждена естественной коррозией. Этот печальный день настал", – написал он.

Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее можно увидеть в фильмах Битва титанов (1981), Граф Монте-Кристо (2002), а также в одном из эпизодов телесериала Игра престолов.