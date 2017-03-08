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На Мальте обрушилась знаменитая скальная арка Лазурное окно

Источник: КорреспонденТ.net

08.03.2017

На западе мальтийского острова Гоцо обрушилась 28-метровая скальная арка естественного происхождения, известная как Лазурное окно
 
Вершина известняковой арки рухнула утром 8 марта. О произошедшем в Twitter сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. 
 
"Составлявшиеся на протяжении многих лет отчеты показывали, что эта достопримечательность будет сильно повреждена естественной коррозией. Этот печальный день настал", – написал он.
 
Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее можно увидеть в фильмах Битва титанов (1981), Граф Монте-Кристо (2002), а также в одном из эпизодов телесериала Игра престолов.
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