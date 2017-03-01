На Nokia 3310 выгравировали Путина

Источник: КорреспонденТ.net

Компания Caviar представила две версии обновленного мобильного телефона Nokia 3310. На одну из них помещен выгравированный из золота Владимир Путин, а другая получила корпус из пуленепробиваемого титана.

Фотографии мобильных телефонов компания обнародовала на собственном сайте.

Сообщается, что в первой версии корпус сделан из титана, и покрыт золотом 999 пробы. При этом клавиши выполнены из керамики, а на центральную кнопку нанесен герб. Стоимость такой модели составит около 1,7 тысяч долларов.

Вторая модификация с пуленепробиваемым корпусом из титана марки ВТ 23 и декорированного под дамасскую сталь, обойдется чуть дешевле - около 1,5 тысяч долларов.