На президентских выборах в Сербии главным конкурентом Вучича стал комик-пародист

Источник: Українські новини

В воскресенье, 2 апреля, в Сербии пройдут президентские выборы, победу на которых прочат нынешнему премьер-министру страны Александру Вучичу. Он уверенно лидирует в социологических опросах, однако в последнее время на второе место в них неожиданно вышел кандидат под псевдонимом Белый. Об этом сообщает "Российская служба Би-Би-Си".

26-летний комик-пародист Лука Максимович решил участвовать в выборах под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Белый он в прямом смысле слова - на публике он появляется в ослепительном белоснежном костюме с белым галстуком, а периодически даже садится верхом на белого коня.

При этом Лука Максимович не скрывает, что пошел на выборы в пику фавориту гонки Александру Вучичу. Задача Белого - отобрать у Вучича как можно больше голосов, чтобы не допустить победы премьер-министра в первом же туре.

Вместо политической программы Белый завоевывает избирателей красочными смешными видеороликами и эксцентричными выходками.