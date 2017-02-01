На Шри-Ланке арестовали астролога, который "предсказал" смерть президента

Источник: Українські новини

На Шри-Ланке арестовали астролога, который ошибочно предсказал смерть президент страны Майтрипала Сирисена. Об этом сообщает "российская служба Би-Би-Си".

По его предсказанию президент должен был умереть в конце января. Виджитха Рохана Виджемуни опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что Сирисена до 27 января уйдет из жизни в результате несчастного случая или болезни.

Президент не умер, и тогда астролог исправил свой прогноз. Согласно обновленной версии, Сирисена должен умереть до октября.

Упорство астролога насторожило правительственных чиновников - они заподозрили его в подготовке переворота или покушении на убийство президента и обратились в полицию.

Полиция пришла к выводу, что астролог распространяет о президенте порочащие сведения. Он был арестован вечером во вторник, а в среду выпущен под залог, сообщает Assosiated Press.

52-летний Виджемуни - бывший военный моряк, а ныне довольно известный в стране астролог. Он в 1987 году он был осужден за попытку покушения на премьер-министра Индии Раджива Ганди и провел в тюрьме более 2 с половиной лет.