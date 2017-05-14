На следующей неделе Порошенко обсудит с Меркель встречу в "нормандском формате"

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко намерен 20-21 мая провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине о подготовке встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Могу сказать, что в конце следующей недели, ровно через неделю, у меня будут многочасовые переговоры с канцлером Германии для подготовки заседания "нормандского формата", - сказал Президент.

Он также напомнил, что в ходе встречи новоизбранного Президента Франции Эммануэля Макрона и Меркель среди обсуждаемых тем главы государств обязательно затронут украинский вопрос и "нормандский формат".

Порошенко также проинформировал, что США изначально были привлечены к переговорам в "нормандском формате" и продолжат в них свое участие в дальнейшем.

"Был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован о всем содержании переговоров в "нормандском формате", и они координировались с нашими американскими партнерами... Мы безусловно рассчитываем на очень мощную и эффективную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в том числе и в "нормандском формате", - добавил глава государства.

Порошенко также отметил, что Украина довольно плодотворно сотрудничает с Конгрессом США.

Он сообщил, что ожидает назначение специального представителя США по координации действий с Украиной в ближайшее время.

"Могу подчеркнуть, что в ближайшее время планируется выбрать специального представителя США, который будет отвечать за координацию действий с Украиной", - сказал Порошенко.