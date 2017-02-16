На смену ушедшим организаторам Евровидения уже найдена замена, - НОТУ

Источник: 112.ua

Процесс подготовки к песенному конкурсу Евровидение-2017 в Украине является контролируемым и идет в плановом режиме, а на замену ушедшим организаторам уже найдена замена. Об этом заявила и. о. председателя правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Анна Бычок, передает пресс-служба правительства.

Она добавила, что частичные кадровые изменения в команде не повлияют на выполнение обязательств НОТУ по организации и проведению песенного конкурса в Украине.

Замена менеджеров, как сообщил замглавы НОТУ Павел Грицак, заняла 72 часа. "Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина - люди, которые ушли, - не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку", - сказал он.

Кадровые изменения в составе организаторов требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза, предложения по кандидатурам на замещение должностей в команде подготовки к Евровидению-2017 направлены на утверждение ЕВС.

"Ивент-менеджер избран совместно с городом Киевом, поскольку очень много событий вокруг Евровидения-2017 будет проходить в Киеве. На должность коммерческого директора песенного конкурса кандидатом является человек, который работал более 15 лет в Национальной телерадиокомпании Украины и занимался всеми спонсорскими и маркетинговыми проектами, в частности конкурса Евровидение-2005 и детским песенным конкурсом Евровидение-2009, Евро-2012 и другими событиями", - сказал Грицак.

Сообщается, что за два дня продаж было реализовано 9 384 билета стоимостью от 8 до свыше 500 евро. Всего планируется продать около 70 тыс. билетов на 9 событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции.

С 6 февраля также началось бронирование номеров в официальных гостиницах Евровидения-2017 для иностранных делегаций. За первый день забронировала номера 21 делегация.

Билеты на Евровидение поступили в продажу 14 февраля, их стоимость - от 8 до 500 евро. Все билеты на финал конкурса были распроданы за 15 минут.

Отметим, 13 февраля команда организаторов Евровидения в Украине заявила о прекращении работы. В команде считают, что предложенная им новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности и юридических обязательств, срыв сроков проведения тендеров - мешают подготовке.

В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании (НОТ) Украины подчеркивают необходимость активной подготовки к проведению международного песенного конкурса "Евровидение-2017", а "выяснять отношения" нет времени.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра на левом берегу. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

Певица Illaria и певец Rozhden вышли в финал национального отбора песенного конкурса Евровидение-2017. Первый полуфинал национального отбора Евровидения прошел 4 февраля. Из восьми конкурсантов были отобраны певица Татьяна Решетняк и группа "Сальто назад". Третий полуфинал состоится 18 февраля. 25 февраля пройдет финал национального отбора.