На США обрушился торнадо, погибли по меньшей мере 4 человека

Источник: РБК-УКРАИНА

В штате Миссисипи на юго-востоке Соединенных Штатов Америки прошел сильный торнадо. Об этом сообщает информагентство Associated Press. Отмечено, что жертвами стихии стали по меньшей мере четыре человека, причем все они жители городка Хаттисберг. Сейчас местные спасатели и полиция продолжают поисковую операцию. Кроме того, власти сообщили о значительных разрушениях в округах Форрест, Ламар и Перри. Также перекрыта одна из ключевых автомагистралей. Напомним, 3 января 2017 года по меньшей мере четыре человека погибли в результате мощного торнадо, прошел в американском штате Алабама.



