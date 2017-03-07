На суде ООН в Гааге Россия заявила, что оружие на Донбассе было взято из шахт, - Геращенко

Источник: РБК-УКРАИНА

В рамках заседания Международного суда ООН в Гааге, где проходит рассмотрение иска Украины к Российской Федерации, представитель России заявил, что оружие на оккупированном Донбассе было взято из шахт. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"В международном суде ООН в Гааге россияне заявили, что оружие лежало в шахтах. Согласно этой логики, там лежал и "Бук", из которого сбили малазийский Боинг... в шахтах лежат новейшие "Грады", "Буратино" и другое смертоносное оружие, поэтому в шахты не пускают миссию СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Радио Свобода" сообщает, что выступая на заседании представитель РФ Илья Рогачев заявил, что Россия не предоставляет боевикам на Донбассе оружие. По его словам, они находят ее в старых складах, бывшего СССР, унаследованных Украиной. "Вчера суду сообщили о" непрерывном потоке вооружений через российско-украинскую границу", которым, как предполагается, поддерживается этот конфликт. Но следует отметить, что основной источник вооружения и снаряжения военных ДНР/ЛНР исходит из арсеналов, унаследованных Украиной в 1991 году от советской армии, которык были предназначены для сдерживания НАТО ", - заявил он.

Рогачев заявил, что кроме шахт, источником вооружения боевиков является оружие, оставленное "во время отступления украинской армии". Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ожидает от суда ООН в Гааге решений, которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке украинско-российской границы.



