На Таймс-сквер появилась гигантская валентинка в поддержку иммигрантов

Источник: Українські новини

Темой для арт-объекта, установленного в этом году на Таймс-сквер в Нью-Йорке в преддверии Дня святого Валентина стала иммиграция. Об этом сообщает WP.

Times Square Alliance пригласил фирмы, занимающиеся архитектурой и дизайном для представления предложений для "романтической инсталляции общественного искусства".

Победила работа, которую открыли для публики во вторник, 7 февраля. Ее название - "Мы тоже когда-то были чужими".

Этот арт-объект состоит из 33 металлических опор, цветовой код которых иллюстрирует национальность и происхождение жителей Нью-Йорка в соответствии с переписью населения 2015 года. По мере перемещения вокруг объекта, можно заметить, как его элементы розового и красного цвета складываются в огромное сердце.

Инсталляция является своеобразным ответом на заявления и действия нового президента США Дональда Трампа, неоднократно говорившего о необходимости ужесточить миграционную политику.

Установка будет находиться на площади до 5 марта.