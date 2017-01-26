На Украину подали больше всего жалоб в ЕСПЧ

На Украину подали больше всего жалоб в ЕСПЧ

На Украину подали больше всего жалоб в ЕСПЧ

Источник: КорреспонденТ.net

Украина лидирует в антирейтинге по количеству дел против нее в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщается в статистической сводке суда, из 79,8 тысяч жалоб по состоянию на 31 декабря 2016 года, почти четверть поданы против Украины – 18 тысяч 171 дело.

"По состоянию на 31 декабря 2016 года большинство дел в состоянии рассмотрения были против Украины (22,8%), Турции (15,8%), Венгрии (11,2%), России (9,8%) и Румынии (9,3%). Половина дел, требующих ускоренной процедуры рассмотрения, касается Украины", – заявил председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди.

Что касается принятых решений ЕСПЧ в 2016 году, в которых уже были признаны нарушения прав человека, то тут лидерами являются Россия (228 решений), Турция (88), Румыния (86), Украина (73), Греция (45) и Венгрия (41).

Также сообщается, что по состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество жалоб в ЕСПЧ, ожидающих рассмотрения, было на 23% больше, чем годом ранее (64,8 тысяч дел).

Как сообщал Корреспондент.net, украинцы подали в ЕСПЧ более трех тысяч исков против России. Такое большое количество исков объясняется правовой помощью Минюста.

Также Украина вскоре подаст шестой большой иск против РФ. Он будет касаться событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016.