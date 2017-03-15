На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера, вторые праворадикалы, - экзитпол

Источник: Українські новини

Согласно данным экзитпола на парламентских выборах в Нидерландах лидирует праволиберальная Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. Об этом вечером в среду, 15 марта, сообщает Deutsche Welle.

Согласно этим данным, партия Рютте будет представлена 31 депутатом в парламенте страны. Правопопулистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом может получить 19 из 150 депутатских мандатов. Кроме правых популистов, примерно по 19 депутатских мандатов могут получить леволиберальная партия "Демократы-66" и партия "Христианско-демократический призыв".

Однако Марк Рютте, по всей видимости, не сможет снова сформировать коалицию с социал-демократической Партией труда, которая получила значительно меньше голосов, чем на прошлых выборах. Теперь она будет иметь только 9 мест в парламенте вместо прежних 38. Для формирования правящей коалиции нынешнему премьеру необходимо заручиться поддержкой 76 из 150 депутатов.

Отмечается, что уровень участия в голосовании составил примерно 81 процент. Первые официальные результаты выборов ожидаются к полуночи по местному времени.