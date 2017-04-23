На выборах во Франции лидирует Макрон – экзит-пол

Источник: КорреспонденТ.net

По данным экзит-полов, по итогам голосования в первом туре выборов президента Франции лидируют Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22% голосов.

За ними следуют Франсуа Фийон и Меланшон, которые получили 20,5% и 18% голосов соответственно.

Таким образом, Макрон и Ле Пен выходят во второй тур.

Экзит-поллы, проведенные французскими социологическими службами также показывают, что во второй тур выходят Макрон и Марин Ле Пен. Как отмечается, лидер движения "Франция на марше" получил поддержку 23,7% избирателей. За лидера "Народного фронта" проголосовало 21,7% французов.