На выборах во Франции лидирует Макрон – экзит-пол
Источник: КорреспонденТ.net
23.04.2017
По данным экзит-полов, по итогам голосования в первом туре выборов президента Франции лидируют Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.
Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22% голосов.
За ними следуют Франсуа Фийон и Меланшон, которые получили 20,5% и 18% голосов соответственно.
Таким образом, Макрон и Ле Пен выходят во второй тур.
Экзит-поллы, проведенные французскими социологическими службами также показывают, что во второй тур выходят Макрон и Марин Ле Пен.
Как отмечается, лидер движения "Франция на марше" получил поддержку 23,7% избирателей. За лидера "Народного фронта" проголосовало 21,7% французов.
Большинство участков для голосования в первом туре президентских выборов во Франции уже завершили работу.
Только в крупных городах голосование продлится до 20-00 (21-00 по Киеву).
По состоянию на 17.00 (18.00 по киевскому времени) явка на избирательных участках во Франции превысила 69%.
Поделиться: