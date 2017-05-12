На выходных будет дождливо, но не на всей территории Украины (карта)

Источник: Українські новини

На выходных в Киеве и по стране в целом будет прохладно и дождливо. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу в Украину придет атмосферный фронт, но на юге и востоке будет солнечно. Однако к вечеру дождь дойдет до Харьковщины. Средняя температура воздуха по стране будет +10+15, на юге +16+22.

А вот в воскресенье без дождей будет разве что на юге.

"Дожди. Циклон с Черного моря. До полуночи не дотянет, разве облаками позакидывает. +10+16, на юге до +20", - отметила Диденко.

Что же касается погоды в столице, то в субботу в Киеве будет +12 и периодический дождь, а вот в воскресенье будет дождливо скорее всего утром, а днем будет сухо и облачно. Температура +13.