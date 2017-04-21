На выходных почти всю Украину зальет дождями

Источник: 112.ua

На выходных, 21-22 апреля, почти на всей территории Украины пройдет дождь. Об этом свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра.

Так, в субботу в западной части Украины днем столбик термометра в среднем будет держаться на уровне 7-11 градусов, ночью – 3-5 градусов. Днем пройдут дожди, а ночью без осадков. Ветер западный, 7-12 м\с.

В восточной части Украины днем температура воздуха составит 6-9 градусов, ночью – 3-5. А в Харьковской области температура опустится до -2. Днем пройдут дожди в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях, также ожидается мокрый снег.

В Запорожской области днем без осадков, а ночью дождь с мокрым снегом.

В центральной части Украины преимущественно 6-11 градусов, пройдет дождь.

В Киеве температура воздуха будет держаться на уровне 9-11 градусов днем и 1-3 ночью, ветер западный 7-12 м\с. Днем будет идти дождь, ночью – дождь с мокрым снегом.

В южных областях в субботу ясная погода. Днем температура воздуха преимущественно 7-12 градусов, без осадков. Ветер западный, 7-12 м\с. Ночью от 3 до -1 градусов.

В Крыму также без осадков. Днем – 10-12 градусов, ночью – 4-6 градусов.