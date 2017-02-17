На юго-востоке Турции произошел взрыв, есть жертвы

Источник: РБК-УКРАИНА

В результате взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Вираншехир в провинции Шанлыурфа погиб трехлетний мальчик, еще 15 человек получили ранения, передает CNN. Сообщается, что заминированный автомобиль находился на парковке рядом с жилыми зданиями.

"Взрывное устройство в автомобиле сработало с помощью пульта дистанционного управления, теракт был специально устроен среди жилых зданий," - сказал губернатор провинции Гюнгер Азим Туна. Отмечено, что президенту Турции Реджепу Эрдогану уже сообщили о теракте.



