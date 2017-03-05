На Запорожской АЭС работают четыре энергоблока из шести
Источник: КорреспонденТ.net
05.03.2017
В пресс-службе Энергоатома - компании-оператора всех украинских АЭС - заявили об остановке второго энергоблока Запорожской атомной электростанции.
"Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению, - говорится в сообщении "Энергоатома". - Идет перевод реакторной установки в состояние "горячий останов".
Таким образом, в работе сейчас находятся четыре энергоблока из шести. При этом замечаний к работе основного оборудования и персонала нет, радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС на данный момент генерирует до 22 процентов всей потребляемой в Украине электроэнергии.
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