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На Запорожской АЭС работают четыре энергоблока из шести

Источник: КорреспонденТ.net

05.03.2017

В пресс-службе Энергоатома - компании-оператора всех украинских АЭС - заявили об остановке второго энергоблока Запорожской атомной электростанции.
 
"Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению, - говорится в сообщении "Энергоатома". - Идет перевод реакторной установки в состояние "горячий останов".
 
Таким образом, в работе сейчас находятся четыре энергоблока из шести. При этом замечаний к работе основного оборудования и персонала нет, радиационный фон в норме.
 
Запорожская АЭС на данный момент генерирует до 22 процентов всей потребляемой в Украине электроэнергии.
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