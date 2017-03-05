На Запорожской АЭС работают четыре энергоблока из шести

Источник: КорреспонденТ.net

В пресс-службе Энергоатома - компании-оператора всех украинских АЭС - заявили об остановке второго энергоблока Запорожской атомной электростанции.

"Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению, - говорится в сообщении "Энергоатома". - Идет перевод реакторной установки в состояние "горячий останов".

Таким образом, в работе сейчас находятся четыре энергоблока из шести. При этом замечаний к работе основного оборудования и персонала нет, радиационный фон в норме.

Запорожская АЭС на данный момент генерирует до 22 процентов всей потребляемой в Украине электроэнергии.