НАБУ: Диагноз Насирова не подтвердился
Источник: КорреспонденТ.net
27.03.2017
Клинико-экспертная комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, установленный отстраненному главе фискальной службе Роману Насирову в больнице Феофания. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в понедельник, 27 марта.
Данные выводы комиссией по оценке качества оказания медицинской помощи Насирову в Феофании были предоставлены НАБУ сегодня. В выводах отмечается, что врачи Феофании "систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС".
"Объективных оснований для установления указанного ранее диагноза, по мнению комиссии Минздрава, у врачей Феофании не было. Члены комиссии разоблачили также нарушения при выписке пациента из этого лечебного учреждения", – сказано в сообщении.
Напомним, 2 марта Насиров срочно слег в госбольницу Феофания. В тот же день детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили ему о подозрении. Однако подозреваемого не перевели в следственный изолятор в связи с информацией о якобы резком ухудшении его здоровья.
В начале досудебного следствия адвокаты Насирова неоднократно заявляли, что в их подзащитного якобы случился инфаркт. Эта информация до сих пор является неподтвержденной.