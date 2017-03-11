НАБУ проводит обыски в трех областных управлениях ГФС по "газовому делу" Онищенко

Источник: РБК-УКРАИНА

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Харьковском, Днепропетровском и Полтавском управлениях Государственной фискальной службы по "газовому делу", которое связывают с народный депутатом Александром Онищенко. Об этом сообщает пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, передает Эспрессо.TV.

"Обыски проводятся в уголовном производстве по незаконным решениям о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой газовой схеме Онищенко, на общую сумму 2,019 млрд грн", - говорится в сообщении.



