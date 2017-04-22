НАБУ заявляет об угрозах от Народного фронта

Источник: КорреспонденТ.net

В НАБУ заявляют о давлении со стороны нардепов от "Народного фронта" на судью, который избирает меру пресечения для задержанных накануне экс-нардепа Николая Мартыненко и замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.

"Во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более 10 нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судьям и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - говорится в заявлении НАБУ.

По данным НАБУ, некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес Национального антикоррупционного бюро и САП, "в том числе и о том, что новые антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля".

"НАБУ призывает руководство партии "Народный фронт" .... успокоить своих однопартийцев, поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают доверие, которое еще осталось у общества к государственным институтам", - заявили в НАБУ.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в нанесении ущербу государству на сумму 17,28 миллионов долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.