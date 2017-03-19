Нацбанк пересмотрит макропрогнозы для МВФ

Источник: КорреспонденТ.net

Национальный банк Украины предоставит Международному валютному фонду обновленные макроэкономические прогнозы с учетом транспортной блокады Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook в воскресенье, 19 марта.

"В понедельник, 20 марта 2017 года, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются", – сообщили в Нацбанке.

В НБУ подчеркнули, что последние события в Украине требуют дополнительного изучения их потенциального воздействия на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с МВФ.