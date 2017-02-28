Нацполиция назвала число пострадавших детей от опасных для жизни "квестов"

Источник: Українські новини

Национальная полиция рассказала о количестве пострадавших детей от так называемых "флэшмобов" и "квестов", связанных с риском для жизни. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передаю Українські Новини.

"Сейчас правоохранители фиксируют появление новых так называемых "флэшмобов". Один из них предполагает исчезновение подростка на сутки по месту жительства или учебы без всякого уведомления о себе. С начала года в полицию поступило 744 заявления об исчезновении подростков. 670 из них были оперативно найдены полицейскими", - говорится в сообщении.

Еще одно опасное "развлечение" - внезапное перебежки дороги перед транспортными средствами. С начала 2017 жертвами подобных "развлечений" уже стали 376 детей в возрасте до 18 лет, пострадавших в 332 дорожно-транспортных происшествиях. В результате ДТП 11 детей погибли, еще 365 - получили травмы.

Также в Нацполиции рассказали, что наиболее уязвимыми оказались подростки от 13 до 17 лет.

Правоохранители отметили, что так называемые кураторы "групп смерти" находят в сети подростков в депрессивном состоянии, после чего благодаря системе квестов (во время которых подростки причиняют себе телесные повреждения) и "методик нейролингвистического программирования, угроз или шантажа пытаются довести детей до суицида".